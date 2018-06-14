قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي
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قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي

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العرب اليوم - قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي

ميليشيات الحوثي
صنعاء - العرب اليوم

 قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي

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قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي



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قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي



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واشنطن ـ رولا عيسى

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