الرئيس هادي يفتتح شركة حكومية متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
GMT 09:22 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوقرقاش يؤكّد أن عملية الحديدة ستدفع الحوثيين للرضوخ إلى الحل السياسي
GMT 10:08 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوالجيش اليمني يشن هجومًا واسعًا على مواقع الحوثيين في جبهات نهم
GMT 09:45 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالمبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث يصل صنعاء
GMT 07:04 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوانفجار هائل هز مدينة الحديدة اليمنية
GMT 06:09 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالقوات اليمنية تقتحم مطار الحديدة وتقوم بعملية تطهير جيوب مليشيا الحوثي ونزع الالغام
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
أرسل تعليقك