5 غارات لطيران التحالف العربي على مواقع شمال اليمن

شن طيران التحالف العربي 5 غارات على مواقع وتعزيزات المليشيات في جبهتي حرض وميدي
GMT 19:15 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي
GMT 17:04 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر11 غارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال اليمن.
GMT 14:37 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين قادمة من محافظة صعدة باتجاه محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
GMT 14:24 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف آليات عسكرية لمليشيات الحوثي في جبهة حام، بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وسقوط قتلى من المليشيات.
GMT 08:14 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة مسورة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن .
ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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