قتيلان في هجوم داخل مسجد في افريقيا الجنوبية

قُتل شخصان في هجوم بالسكين داخل مسجد في مالزبري بالقرب من الكاب (جنوب غربي افريقيا الجنوبية)، قبل ان تردي قوات الامن المنفذ، بحسب ما افادت مصادر من الشرطة.



وذكرت متحدثة تدعى نوليوسو رويكسانا لوكالة فرانس برس ان المصلين أبلغوا الشرطة التي عثرت على شخصين مصابين بجروح مميتة بالسكين والعديد من الجرحى، لافتا الى ان المشتبه به وهو في الثلاثينات من العمر هاجم الشرطة بالسكين فقتلته.