واشنطن تدرس ضرب 8 أهداف سورية

نقلت قناة سي إن بي سي الأمريكية عن مصدر لم تسمه، أن واشنطن تدرس توجيه ضربة لثمانية أهداف في سوريا، تتضمن مطارين سوريين ومركز أبحاث ومنشأة للأسلحة الكيماوية.

وحسب المصدر، فإن جيش النظام السوري قام بنقل أجزاء كبيرة من عتاده الجوي إلى مطارات تخضع لإشراف روسي، على أمل ألا توجه واشنطن ضربات لهذه المطارات.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم يتخذ بعد "قراره النهائي" في شأن طريقة الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية في سوريا، بعد اجتماع عقده الخميس مع كبار مستشاريه للأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، إن ترامب سيجري في وقت لاحق محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في شأن الإجراء الذي قد يتخذه الحلفاء.