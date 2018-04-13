واشنطن تدرس ضرب 8 أهداف سورية

نقلت قناة سي إن بي سي الأمريكية عن مصدر لم تسمه، أن واشنطن تدرس توجيه ضربة لثمانية أهداف في سوريا، تتضمن مطارين سوريين ومركز أبحاث ومنشأة للأسلحة الكيماوية.
وحسب المصدر، فإن جيش النظام السوري قام بنقل أجزاء كبيرة من عتاده الجوي إلى مطارات تخضع لإشراف روسي، على أمل ألا توجه واشنطن ضربات لهذه المطارات.
إلى ذلك، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم يتخذ بعد "قراره النهائي" في شأن طريقة الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية في سوريا، بعد اجتماع عقده الخميس مع كبار مستشاريه للأمن القومي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، إن ترامب سيجري في وقت لاحق محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في شأن الإجراء الذي قد يتخذه الحلفاء.
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اكتسبت النجمة بينيلوبي كروز، شهرة عالمية واسعة، منذ كانت السبب في مزج السينما الإسبانية بأضواء هوليوود اللامعة، وعادت الفنانة الاسبانية إلى مسقط رأسها في مدريد ، حيث شوهدت في الحدث السينمائي "Adoptive Son" ، بإطلالة خاطفة للأنظار. وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 43 عامًا بإطلالة سوداء متميزة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة عصرية أضافت لها لمسة من الألوان البسيطة والتي نسقت معها جميع القطع الأساسية الأنيقة من سروال ذو خصر مرتفع وسترة رسمية. وأكملت كروز إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء المرتفعة، وأمسكت بيدها حقيبة أنيقة من نفس اللون مع مكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها الجميلة، وقد تركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وانضم إليها عدد من النجوم والنجمات، أمثال الممثلة الإسبانية إيلينا أنايا، ألاسكا ، ماريو فاكيوريزو وليونور. أعمال كروز الأخيرة: وكانت كروز قد شوهدت في فيلم "Loving Pablo" إلى
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