زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري يصرح أن "قرار نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، دليل على خذلان المفاوضين للفلسطينيين، وأدعو للجهاد ضد أميركا وإسرائيل".