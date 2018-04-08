أمطار على محافظة الطائف

هطلت أمس، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف، شملت الحوية، طريق السيل، الشهداء الشمالية، الصناعية، الحلقة، مسيرة.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.