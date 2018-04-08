إصابة شخص بحريق اندلع ببرج ترامب في مدينة نيويورك

أصيب شخص بجروح خطيرة إثر اندلاع حريق في برج ترامب بمدينة نيويورك
وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك أن ثلاثة من رجال الإطفاء عانوا من إصابات غير مهددة للحياة حيث شارك أكثر من 100 من رجال الإطفاء في إخماد الحريق.
وقالت إدارة شرطة نيويورك:" إنه تم إغلاق الشوارع وسط مانهاتن للتعامل مع حريق ناطحة السحاب المكونة من 58 طابقًا".
ويمكن رؤية النيران والدخان المتصاعد من نوافذ الطابق الـخمسين من المبنى الواقع في جادة مانهاتن، في صورة نشرتها إدارة الإطفاء.
وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً "تمت السيطرة على الحريق في البرج و رجال الإطفاء قاموا بعمل عظيم".
يذكر أن برج ترامب يعد مجمعًا سكنيًا وتجاريًا، ويضم منزلاً للرئيس الأمريكي في نيويورك بالإضافة إلى مطاعم ومحلات تجارية.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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