إصابات برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
GMT 08:12 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوارتفاع عدد الإصابات بالرصاص الحي شرق غزة إلى 10 اصابات.
GMT 08:09 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواندلاع مواجهات على الحدود بين قطاع غزة و اسرائيل قبل ساعات من تدشين السفارة الاميركية في القدس
GMT 07:52 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوشبان ينتفضون رفضًا لنقل السفارة في ذكرى النكبة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
GMT 07:49 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوأميركا تفتتح سفارتها في القدس المحتلة وسط مخاوف من الغضب الفلسطيني
GMT 07:24 2018 الإثنين ,14 أيار / مايولافروف يصرح أنه على روسيا والأوروبيين {الدفاع بشكل مشترك عن مصالحهما المشروعة} المتعلقة بالاتفاق النووي
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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