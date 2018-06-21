محاولات فاشلة لميليشيات المتمردين لقطع طريق المخا الخوخة
GMT 06:16 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوقوات المقاومة المشتركة بدعم من قوات التحالف تواصل مطاردة فلول الحوثيين واستهدافهم في منطقة الحديدة
GMT 21:40 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تبدأ باختلاق أزمة إنسانية عبر زيادة معاناة اليمنيين في المدينة
GMT 21:39 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تجبر أفران الخبز على إغلاق أبوابها
GMT 21:38 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تقصف مشفى الثورة بصواريخ أرض- أرض
GMT 21:37 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تحول مساجد الحديدة القريبة من الساحل إلى ثكنات عسكرية ونقاط للقناصة
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
أرسل تعليقك