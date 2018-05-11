أمهات ضحايا اشتباكات نيكاراجوا يخرجون فى مظاهرات للمطالبة بالقصاص

خرجت مظاهرات فى نيكاراجوا، بقيادة أمهات ضحايا الاشتباكات الذين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات التى اندلعت منذ أسبوعين للمطالبة بإقالة الرئيس.
واشتكى المتظاهرون من مظالم، خلال حكم الرئيس دانيال اورتيجا فى السنوات الـ11 الأخيرة ومنها استياء إزاء الاسلوب السلطوى لاورتيجا وزوجته روزاريو موريو وهى أيضا نائبة الرئيس.
وراح ضحيتة الاشتباكات 34 قتيلا، بسبب العنف مع قوات الأمن التى قامت بقمعها بوحشية بحسب "منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان"، وقالت المنظمة إن حصيلة القتلى فى أسبوع من التظاهرات المعارضة للحكومة والتى قُمعت بوحشية ارتفعت إلى 34 على الأقل.
وأعلن مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد القتلى بعد حصيلة سابقة أكدت مقتل 20 شخصا، وأعلن المركز العثور على مزيد من الجثث فى مشرحة ماناجوا الحكومية، لأشخاص كانوا قد أُعلنوا فى عداد المفقودين، إضافة إلى أشخاص قضوا متأثرين بجروح اصيبوا بها فى التظاهرات.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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