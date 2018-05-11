أمهات ضحايا اشتباكات نيكاراجوا يخرجون فى مظاهرات للمطالبة بالقصاص

خرجت مظاهرات فى نيكاراجوا، بقيادة أمهات ضحايا الاشتباكات الذين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات التى اندلعت منذ أسبوعين للمطالبة بإقالة الرئيس.

واشتكى المتظاهرون من مظالم، خلال حكم الرئيس دانيال اورتيجا فى السنوات الـ11 الأخيرة ومنها استياء إزاء الاسلوب السلطوى لاورتيجا وزوجته روزاريو موريو وهى أيضا نائبة الرئيس.

وراح ضحيتة الاشتباكات 34 قتيلا، بسبب العنف مع قوات الأمن التى قامت بقمعها بوحشية بحسب "منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان"، وقالت المنظمة إن حصيلة القتلى فى أسبوع من التظاهرات المعارضة للحكومة والتى قُمعت بوحشية ارتفعت إلى 34 على الأقل.

وأعلن مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد القتلى بعد حصيلة سابقة أكدت مقتل 20 شخصا، وأعلن المركز العثور على مزيد من الجثث فى مشرحة ماناجوا الحكومية، لأشخاص كانوا قد أُعلنوا فى عداد المفقودين، إضافة إلى أشخاص قضوا متأثرين بجروح اصيبوا بها فى التظاهرات.