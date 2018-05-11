قام رجال الإنقاذ فى الصين بعمل تدريبات مماثلة لما قاموا به من عمليات إنقاذ للزلزال المدمر الذى وقع منذ 10 سنوات فى إطار إحياء الصين، لذكرى الزلزال المدمر فى مدينة سيتشوان، والذى تحل ذكراه يوم 12 مايو من كل عام، وهو تاريخ وقوع الزلزال فى المدينة الصينية خلال العام 2008، عندما لقى قرابة 80 ألف شخص مصرعهم إثر الهزة الأرضية التى بلغت قوتها 8 درجات على مقياس ريختر.
وزلزال سيتشوان، هو زلزال حدث فى مقاطعة سيشوان جنوب غرب جمهورية الصين الشعبية فى 12 مايو 2008، وحسب نشرة للمسح الجيولوجى الأمريكى، بلغت شدة الزلزال 7.8 على مقياس ريختر، وشعر بالزلزال سكان بكين، شانجهاى، بانكوك، هونج كونج، هانوى، وتايبيه.
وكان لتلك الهزة الأرضية القوية توابع، ففى يوم السبت 17 مايو 2008 حدثت هزة أرضية بقوة 6.1 درجة فى إقليم سيتشوان، وحسب المركز الأمريكى للمسح الجيولوجى، كانت الهزة على عمق 50 كيلومترا تقريبا وضربت منطقة تبعد 80 كيلومترا غربى جوانجيوان.
وخلال مهرجان تلفزيونى أذيع على تلفزيون الصين المركزى، يوم الأحد الموافق 18 مايو 2008، تم جمع تبرعات تقدر بـ1.5 مليار يوان (ما يعادل 216 مليون دولار أمريكى)، فيما أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة محملة بمواد غذائية وأدوية ومعدات طبية وخيم تبلغ زنتها 10 أطنان إلى الصين، بينما كانت المملكة العربية السعودية أكبر مانح للمساعدات للصين، حيث قدمت السعودية أكثر من 40 مليون يورو مساعدات مالية و8 مليون يورو للمساعدات الغذائية.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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