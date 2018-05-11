إغلاق شوارع بهونج كونج عقب العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

أعلنت شرطة هونج كونج، عن العثور على قنبلة يشتبه فى أنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية فى موقع بناء فى مدينة هونج كونج الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية(شينخوا) عن الشرطة قولها أنه تم العثور على القنبلة فى موقع بناء فى ملتقى طريقى تجرى به أعمال بناء خط للسكك الحديدية بوسط مدينة هونج كونج ،وهى منطقة إدارية صينية تتمتع بالحكم الذاتى .
وتعد هذه هى المرة الثالثة خلال نصف عام التى يتم خلالها العثور على عبوة ناسفة فى نفس الموقع، وفور اكتشاف القنبلة ، هرع ضباط من مكتب إزالة المواد المتفجرة التابع لشرطة هونج كونج إلى موقع الحادث لفحص القنبلة وتفكيكها.
وكان قدت عثر فى شهر يناير الماضى على قنبلتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية فى نفس الموقع ، وتم تأكيد ان القنبلتين من صناعة أمريكية، وقام فريق مكتب إزالة المواد المتفجرة بإبطال مفعولهما.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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