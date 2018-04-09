قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهدا أمس الأحد، "برد قوي مشترك" على هجوم كيماوي، أسفر عن مقتل العشرات في دوما السورية.