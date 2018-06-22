رئيس البرازيل يتعهد بإبقاء الحدود مفتوحة للمهاجرين من فنزويلا

قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، إنه يريد أن يبقي على الحدود مفتوحة أمام فنزويلا، التي يفر منها آلاف المواطنين نظرا لأزمة اقتصادية وسياسية مستمرة منذ سنوات.
وأوضح تامر خلال زيارة أمس، إلى ولاية رورايما الحدودية شمالا أن إغلاق الحدود سيكون غير مناسب.
وأضاف، لكن لا يمكننا أن نغفل احتياجات رورايما.
ورورايما هي إحدى من أفقر ولايات البرازيل ويدخلها العديد من الفنزويليين بجيوب خاوية. وتشير تقديرات إلى أن نحو 10 بالمئة من أكثر من 500 ألف مقيم بمدينة بورا فيستا عاصمة رورايما، من الفنزويليين، وكان حاكم الولاية دعا مؤخرًا إلى إغلاق الحدود.
وتعاني فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، بشدة بسبب الانخفاض العالمي في أسعار النفط ، إلى جانب التضخم الهائل.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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