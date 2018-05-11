استمرار تدفق الدخان البركانى من فوهة بركان كيلاويا في ولاية هاواى
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استمرار تدفق الدخان البركانى من فوهة بركان "كيلاويا" في ولاية هاواى

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العرب اليوم - استمرار تدفق الدخان البركانى من فوهة بركان "كيلاويا" في ولاية هاواى

بركان "كيلاويا"
واشنطن ـ العرب اليوم

استمرار تدفق الدخان البركانى من فوهة بركان "كيلاويا" في ولاية هاواى

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استمرار تدفق الدخان البركانى من فوهة بركان كيلاويا في ولاية هاواى استمرار تدفق الدخان البركانى من فوهة بركان كيلاويا في ولاية هاواى



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استمرار تدفق الدخان البركانى من فوهة بركان كيلاويا في ولاية هاواى استمرار تدفق الدخان البركانى من فوهة بركان كيلاويا في ولاية هاواى



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خلال عرض فيلمها الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي

بينيلوبي كروز تتألق بفستان متدرج من الأبيض والأزرق

باريس ـ مارينا منصف

بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي.  وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة

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