التحالف الذي تقوده أميركا وجه ضربة عسكرية لمطار دمشق الدولي

وجه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضربة عسكرية لسورية.

وبادرت واشنطن إلى قصف منشآت سورية بالصواريخ.

وانضمت إليها باريس ولندن.

ويذكر أن ضربات التحالف الأميركي استهدفت مطار دمشق الدولي ومطار الضمير العسكري القريب من دمشق ومركزًا للبحوث العلمية