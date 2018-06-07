برلمان البيرو يعلق عضوية نجل الرئيس الاسبق فوجيمورى

علق البرلمان البيروفى، الاربعاء عضوية كينجى فوجيمورى المتهم بالفساد، لكنه لم يتمكن من إقالته، بسبب عدم تحقيق النصاب القانونى لقرار من هذا النوع.
وبعد مناقشات استمرت 11 ساعة صوت 61 نائبا مع تغليق عضوية الابن الاصغر للرئيس الاسبق البرتو فوجيمورى الذى حكم البيرو من 1990 الى 2000.
لكن رئيس البرلمان علق بعد ذلك الجلسة لانه لم يتم التحقيق النصاب القانونى -- المحدد ب67 نائبا -- للتصويت على اقالته، ويأتى ذلك فى اطار النزاع بين كينجى فوجيمورى وشقيقته كيكو التى دفعت باتجاه التصويت فى البرلمان ضد اخيها.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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