رئيس لجنة الانتخابات العراقية ينفى أنباء سفره خارج البلاد

نفى رئيس مجلس المفوضين فى مفوضية الانتخابات العراقية معن الهيتاوى، الأنباء التى تحدثت عن محاولته السفر خارج العراق، مؤكدا أنه سيقاضى أية جهة تبث أخبارا ومعلومات تهدف لإرباك الشارع العراقي.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن الهيتاوى، فى بيان قوله، إن "الأنباء التى نقلتها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عن محاولتى السفر خارج البلاد عارية عن الصحة"، متهما أطرافا لم يسمها بـ"الوقوف وراء بث تلك الشائعات".
وأضاف الهيتاوى "إننى متواجد فى العاصمة بغداد ومستمر فى مهامى من أجل إيصال الحقيقة إلى جميع المواطنين العراقيين بشان نزاهة العملية الانتخابية"، مؤكدا أنه "يحتفظ بحقه بمقاضاة أية جهة تبث أخبارا ومعلومات تهدف لإرباك الشارع العراقي".
وكانت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية أكدت أن سلطات مطار بغداد تمكنت من منع رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوى من السفر خارج العراق، وأجبرته على النزول من طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية كان على متنها للمغادرة إلى خارج البلاد.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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