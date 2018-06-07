على محسن صالح يناقش مع ملحق الدفاع البريطانى التعاون العسكرى بين البلدين

بحث نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، الأربعاء، مع ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية العقيد مات ستوارس، تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمنى والعسكرى وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلى فى هذا المجال.
من جانبه، أشاد نائب الرئيس اليمنى بمستوى العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات ودعم المملكة المتحدة المستمر لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة أبناء الشعب اليمني، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء فى رفع قدرات منسوبى الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بما يضاعف من نجاحاتها فى تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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