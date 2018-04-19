وزير خارجية رومانيا يؤكد دعم بلاده لحكومة الوفاق الليبية

أكد وزير خارجية جمهورية رومانيا ميليشكانو ثيودور خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي الليبي أحمد عمر معيتيق أمس دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

فيما أوضح أحمد معيتيق على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ورومانيا، مرحبًا برئاسة جمهورية رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي بداية شهر يناير القادم، مشيرًا لتعاون ليبيا مع رومانيا طيلة العقود الماضية في المجال الزراعي بالجنوب الليبي، والعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع مستقبلاً، بما يعزز العلاقة بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ضرورة عودة عمل سفارة رومانيا للعاصمة طرابلس.