وزير خارجية رومانيا يؤكد دعم بلاده لحكومة الوفاق الليبية

أكد وزير خارجية جمهورية رومانيا ميليشكانو ثيودور خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي الليبي أحمد عمر معيتيق أمس دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
فيما أوضح أحمد معيتيق على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ورومانيا، مرحبًا برئاسة جمهورية رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي بداية شهر يناير القادم، مشيرًا لتعاون ليبيا مع رومانيا طيلة العقود الماضية في المجال الزراعي بالجنوب الليبي، والعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع مستقبلاً، بما يعزز العلاقة بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ضرورة عودة عمل سفارة رومانيا للعاصمة طرابلس.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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