مقتل مشرف الحوثيين في جبهة رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، القيادي الحوثي حسن حسين درهم المدعوا ابو شايف وعدد من مرافقية خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني.