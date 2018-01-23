مقتل مشرف الحوثيين في جبهة رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، القيادي الحوثي حسن حسين درهم المدعوا ابو شايف وعدد من مرافقية خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني.
GMT 10:03 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرنجاة نائب وزير الداخلية اليمني ومسؤولين حكوميين وعسكريين من قصف مدفعي للحوثيين
GMT 15:43 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرأبباء عن مقتل المعين من قبل الحوثيين خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي
GMT 11:22 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرالقوات المسلحة اليمنية تكسر هجوم واسع للحوثيين في محاولة فاشلة لاستعادة "جبل مركوزة الاستراتيجي" في محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 11:16 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرعادل الجبير يؤكد ان الموانئ مفتوحة في اليمن لكن الحوثيين يسرقون المساعدات
GMT 13:31 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرغارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين شمال العاصمة صنعاء شمال اليمن
ظهرت المطربة الأميركية الشابة ريتا أورا، التي اتجهت إلى مجال الأزياء وعالم الموضة خلال استضافتها في برنامج المواهب "America's Next Top Model"، بإطلالة أنيقة ومميزة في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال حضورها أسبوع الموضة لخريف/شتاء 2018/ 2019، الإثنين. ارتدت المطربة الشهيرة البالغة من العمر 27 عاما، معطفا واسعا بألوان مشرقة من البرتقالي والبنفسجي، والذي نسقت معه زوجا من الأحذية الطويلة ذات الركبة العالية والذي يأتي بطباعة من الأزهار بنفس الألوان إضافة إلى الأسود، وأخفت وراء عيونها نظارة شمسية مستديرة صغيرة وأكملت إطلالتها بحقيبة شانيل سوداء. يبدو أن ريتا تتمتع ببعض الوقت في باريس، بعد الإفراج عن دويتو لها مع ليام باين (24 عاما)، وهو عضو في الفرقة الإنجليزية العالمية ون دايركشن، للفيلم المقبل "Fifty Shades Freed". ويرى المسار أن ليام وريتا يتابعان خطى نجم "وان ديركتيون" زين مالك وتايلور
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