مليشيات الحوثى تقصف مناطق سكنية فى البيضاء وسط اليمن

قال مصدر يمنى مسئول، أن مليشيات الحوثى الانقلابية، قصفت، مساء السبت، بشكل عشوائى قرية الدريعاء، بمديرية ذى ناعم فى محافظة البيضاء (وسط اليمن).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر يمنى أن القصف الحوثى أسفر عن أضرار كبيرة بمسجد القرية ومنازل وممتلكات ومزارع المواطنين وسبب حالة ذعر وهلع للأطفال والنساء ، موضحاً أن القصف العدوانى ضد المدنيين وقراهم يأتى لتغطية عجز هذه المليشيات عن مواجهة المقاومة الشعبية فى الميدان بجبهات القتال فى تلك المناطق.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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