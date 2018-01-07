مليشيات الحوثى تقصف مناطق سكنية فى البيضاء وسط اليمن

قال مصدر يمنى مسئول، أن مليشيات الحوثى الانقلابية، قصفت، مساء السبت، بشكل عشوائى قرية الدريعاء، بمديرية ذى ناعم فى محافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر يمنى أن القصف الحوثى أسفر عن أضرار كبيرة بمسجد القرية ومنازل وممتلكات ومزارع المواطنين وسبب حالة ذعر وهلع للأطفال والنساء ، موضحاً أن القصف العدوانى ضد المدنيين وقراهم يأتى لتغطية عجز هذه المليشيات عن مواجهة المقاومة الشعبية فى الميدان بجبهات القتال فى تلك المناطق.