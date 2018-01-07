مقتل قيادى حوثى بارز فى معارك مع قوات التحالف في محافظة الجوف

لقى القيادى الحوثى البارز عيسى بحيج، مصرعه فى أطراف مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، خلال معارك مع قوات التحالف العربي.
ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة السبت، مشيرة إلى أن بحيج يعد من أبرز القيادات الدينية الحوثية فى اليمن.
يأتىى ذلك فى الوقت الذى شنت فيه ميلشيات الحوثى قصفاً على مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية شرقى مدينة تعز اليمنية، فيما خيم التوتر على مديرية أب النادرة وسط اليمن بسبب حصار الحوثيين منزل اللواء عبد الحافظ السقاف، القائد السابق لقوات الأمن المركزى فى عدن والتهديد بتفجير منزله بعد أن كانت وساطة قبلية تدخلت وأقنعت المتمردين بالانسحاب.
وكانت مصادر يمنية أفادت بمقتل 8 حوثيين فى اشتباكات مع قوات الجيش الوطنى اليمنى بمديرية ناطع فى محافظة البيضاء، فميا قصفت مقاتلات التحالف العربى مواقع أخرى لهم فى مديريتى رازح و كٌتاف فى نفس المحافظة، إضافة إلى استهداف مخزن سلاح لهم فى صرواح بين محافظتى صنعاء ومأرب.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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