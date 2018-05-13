مسؤول أمريكي يطالب بإعادة تمويل جماعة “الخوذ البيضاء”

طالب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تقديم التمويل والمساعدات المالية إلى جماعة ما يسمى “الخوذ البيضاء” المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية في سورية.

وكانت إدارة ترامب أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن وقف تمويلها إلى الخوذ البيضاء وذلك بعد انكشاف حقيقة ما تفعله في سورية فيما أقرت تلك الجماعة بمواصلة تلقيها التمويل من تركيا ومشيخة قطر الضالعتين بدعم الإرهاب في سورية متحدثة عما وصفته بـ “مشاريع جديدة تم توقيعها ولم يعلن عنها”.

ونقلت وسائل إعلام عن رويس قوله “لا يمكننا التخلي عن المنطقة ويجب علينا العمل مع شركائنا واستخدام جميع وسائل الدبلوماسية بما فيها الضغط والدعم المالي للمساعدة في تغيير الظروف على الأرض في سورية” حسب تعبيره.

ويشير ذلك الى ارتباط واشنطن مع التنظيمات الارهابية التي يستخدمها الأمريكيون كأداة في تنفيذ خططهم ويطلقون عليها تضليلا اسم “معارضة”.

وكانت الخوذ البيضاء تأسست في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي غربي واضح حيث أثار تحديد نطاق عملها فى اماكن سيطرة التنظيمات الإرهابية حصرا الكثير من علامات الاستفهام حولها وحول عملها الإنساني المزعوم وخصوصا أن افرادها ينتمون الى التنظيمات الارهابية وظهروا في مقاطع فيديو يحملون الرشاشات ويقاتلون فى صفوف التنظيمات الارهابية.

كما كشفت العديد من الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في

لمناطق التي حررها من الإرهاب حيث تعمل جماعة “الخوذ البيضاء” ارتباطها العضوى بالتنظيمات الارهابية ودعمها لها وخصوصا “جبهة النصرة” بالتحضير والترويج لاستخدام الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين وهذا ما حدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق عدة مرات وفى مناطق بحلب لاتهام الجيش العربي السوري.