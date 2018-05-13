بيونغ يانغ تفكك موقع تجاربها النووية بين 23 و25من الشهر الجاري

أعلنت كوريا الديمقراطية اليوم أنها تتخذ إجراءات لتفكيك موقع تجاربها النووية في الفترة بين ال23 وال25 من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية عن وزارة الخارجية قولها في بيان اليوم إنها تتخذ الاجراءات التقنية لتفكيك موقع اختباراتها النووية في الفترة بين ال23 وال25 من الشهر الجاري مضيفة أن ذلك يعتمد على الاحوال الجوية مشيرة الى أنه ستتم دعوة وسائل اعلام أجنبية لتغطية اجراءات هذه العملية.
ولفتت إلى أن عملية تفكيك الموقع ستشمل تدمير كل أنفاقه بالمواد المتفجرة وإغلاق مداخله وإزالة جميع منشآت المراقبة والمباني البحثية ومراكز الأمن.
وأكد بيان الخارجية أن بيونغ يانغ “ستدعم مستقبلا الاتصالات والحوار مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي لحماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وحول العالم”.
وتقوم بيونغ يانغ بالعديد من الخطوات الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى شبه الجزيرة الكورية حيث جمعت قمة تاريخية رئيسي كوريا الديمقراطية كيم جونغ اون والجنوبية مون جيه ان في ال27 من الشهر الماضي في قرية بانمونجوم الحدودية وأكدا في بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام المستدام والمصالحة بين البلدين ووضع حد للحرب في شبه الجزيرة الكورية وإنهاء عهد الانقسام والمواجهة في أسرع وقت ممكن.
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