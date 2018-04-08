قتيل وجرحى في حريق برج ترامب في نيويورك

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بينهم أربعة رجال إطفاء بجروح، جرّاء حريق كبير اندلع في الطبقة خمسين من برج ترامب في نيويورك مساء السبت، حسبما قالت الشرطة وخدمة الإطفاء في المدينة.وأوضحت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك "لقد كان هذا حريقًا صعبًا جدا" لناحية التعامل معه.
وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح "لا تهدد حياتهم" وأن الحريق بات "تحت السيطرة".
وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب في وسط مانهاتن حوالى الساعة السادسة مساء (22,00 بتوقيت غرينتش).
وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.وقال ترامب لاحقا إنّ الحريق أخمِد. وأضاف "رجال الأطفاء أدّوا عملا عظيما".
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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