قتيل وجرحى في حريق برج ترامب في نيويورك

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بينهم أربعة رجال إطفاء بجروح، جرّاء حريق كبير اندلع في الطبقة خمسين من برج ترامب في نيويورك مساء السبت، حسبما قالت الشرطة وخدمة الإطفاء في المدينة.وأوضحت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك "لقد كان هذا حريقًا صعبًا جدا" لناحية التعامل معه.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح "لا تهدد حياتهم" وأن الحريق بات "تحت السيطرة".

وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب في وسط مانهاتن حوالى الساعة السادسة مساء (22,00 بتوقيت غرينتش).

وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.وقال ترامب لاحقا إنّ الحريق أخمِد. وأضاف "رجال الأطفاء أدّوا عملا عظيما".