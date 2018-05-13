مقتل 4 يمنيين بغارة لطيران العدوان السعودي على محافظة الحديدة

قتل 4 يمنيين إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت إحدى المزارع بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر أمني بالحديدة قوله إن “طيران العدوان استهدف بغارة مزرعة بمديرية الجراحي ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة تسعة آخرين في حصيلة غير نهائية”.
وأضاف المصدر “إن طيران العدوان جدد استهدافه منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بثلاث غارات في حين شن غارتين على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف وثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة”.
وواصل العدوان السعودي اليوم قصفه الصاروخي والمدفعي على مديريات محافظة صعدة مخلفا دمارا كبيرا في مزارع وممتلكات المواطنين.
وفي إطار رده على العدوان السعودي قصف الجيش اليمني بالمدفعية مواقع للنظام السعودي في جيزان ما أدى إلى مقتل عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته وإصابة آخرين.
وتم تدمير دبابة لهم ومصرع طاقمها في نجران وإعطاب آليتين شمال صحراء ميدي بحجة.
كما أحبط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على أحد المواقع قبالة جبل قيس وكبدوهم خسائر فادحة.
وكان طيران العدوان السعودي استهدف في وقت سابق محافظتي صعدة وحجة اليمنيتين بـ 30 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما استهدف مرتزقة العدوان منازل ومزارع المواطنين في محافظة الجوف
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