مقتل ثلاثة عراقيين جراء تفجير إرهابي جنوب كركوك

قتل ثلاثة عراقيين اليوم جراء تفجير ارهابي بعبوة ناسفة زرعت بسيارتهم جنوب محافظة كركوك.ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية عراقية قولها “إن اثنين من القتلى هم من الناخبين والثالث مراقب في مركز اقتراع للانتخابات البرلمانية قرب بلدة الخان”.

وكان ستة عناصر من القوات العراقية المشتركة قتلوا في وقت سابق اليوم إثر هجوم لإرهابيي تنظيم داعش جنوب غرب محافظة كركوك.

وحاول إرهابيو تنظيم داعش عبر هجمات إرهابية عرقلة سير الانتخابات التشريعية في عموم أنحاء العراق إلا أن المواطنين العراقيين استمروا بالتوافد للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أغلقت أبوابها في وقت سابق تمهيدا لبدء فرز الأصوات.