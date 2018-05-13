مقتل ثلاثة عراقيين جراء تفجير إرهابي جنوب كركوك

قتل ثلاثة عراقيين اليوم جراء تفجير ارهابي بعبوة ناسفة زرعت بسيارتهم جنوب محافظة كركوك.ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية عراقية قولها “إن اثنين من القتلى هم من الناخبين والثالث مراقب في مركز اقتراع للانتخابات البرلمانية قرب بلدة الخان”.
وكان ستة عناصر من القوات العراقية المشتركة قتلوا في وقت سابق اليوم إثر هجوم لإرهابيي تنظيم داعش جنوب غرب محافظة كركوك.
وحاول إرهابيو تنظيم داعش عبر هجمات إرهابية عرقلة سير الانتخابات التشريعية في عموم أنحاء العراق إلا أن المواطنين العراقيين استمروا بالتوافد للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أغلقت أبوابها في وقت سابق تمهيدا لبدء فرز الأصوات.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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