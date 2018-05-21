هجوم صاروخي حوثي جديد على السعودية

أكدت مصادر اعلامية سعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودي أسقطت صاروخين قبل قليل بالقرب من مدينة جازان جنوب المملكة .

وعادة ما يتصدى منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي لصواريخ باليستية من نوع سكود استمرت الميليشيات الحوثية في ارسالها لإستهداف الأراضي السعودية.