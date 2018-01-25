طيران التحالف العربي يستهدف عربة عسكرية للحوثيين بمفرق شرعب غرب مدينة تعز جنوب غرب اليمن
GMT 03:07 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / ينايرغارة جوية لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين أمام بوابه مصنع السمن والصابون غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 16:18 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرغارات لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في منطقة العطفين في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 16:03 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مديرية ميدي شمال غربي اليمن
GMT 10:03 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرمقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين في غارات جوية لطيران التحالف العربي أستهدفت مديرية منبه في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 08:59 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي تسيطر على منطقة الكديحة وقرية المشقر وقرية القوادر غرب النجيبة في محافظة الحديدة غربي اليمن، ومازالت المعارك المستمرة.
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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