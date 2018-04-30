اغتيال مسؤول من الحشد الشعبى فى بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبى، مقتل مدير المديرية المالية للهيئة، قاسم الزبيدى، متأثرا بجروح أصابته أثناء محاولة اغتياله فى العاصمة بغداد.
وقالت الهيئة فى بيان مقتضب، إن "مدير المديرية المالية قاسم الزبيدى توفى، مساء اليوم (الأحد)، إثر جراح أصيب بها بعد تعرضه، عصر اليوم لمحاولة اغتيال بواسطة طلق نارى فى العاصمة بغداد".
وكانت هيئة الحشد الشعبى أعلنت، عصر اليوم الأحد، عن إصابة المسؤول، أثناء محاولة اغتياله.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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