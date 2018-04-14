تعرف على المواقع العسكرية التي قصفتها القوات الأميركية في سورية

قصفت القوات الأميركية مواقع عدّة في سورية، في إطار العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر السبت، وتمثل المواقع في "الحرس الجمهوري لواء 105 – دمشق، و قاعدة دفاع جوي - جبل قاسيون دمشق ، و- مطار المزة العسكري، و- مطار الضمير العسكري ، و البحوث العلمية - برزة دمشق، والبحوث العلمية - جمرايا دمشق ، و اللواء 41 قوات خاصة - دمشق ، مواقععسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي - ريف دمشق ، و- مواقع في منطقة الكسوة - ريف دمشق.