مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن سوريا

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن سوريا في الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم في أعقاب وقوع هجوم بأسلحة كيميائية في دوما بسوريا.
وصوتت روسيا وبوليفيا ضد مشروع القرار الأمريكي، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وكان مشروع القرار يدين بأقوى العبارات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما ويطالب جميع الأطراف في سوريا بتوفير حرية الوصول الآمن ودون تأخير إلى أي مواقع تعتبرها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذات صلة بالموضوع.
كما سعى مشروع القرار كذلك إلى إنشاء آلية أممية مستقلة للتحقيق بشأن التحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الاستخدام المبلغ عنه للأسلحة الكيميائية في دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل.
ويهدف إنشاء الآلية الجديدة إلى ملء الفراغ الذي تركه عدم تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.
وطرحت روسيا مشروع قرار آخر، ولكنه لم يحظ بعدد كاف من الأصوات لاعتماده، إذ أيد المشروع 6 أعضاء، وعارضه 7، فيما امتنع اثنان عن التصويت
نقلا عن واس
GMT 03:03 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانطلقات تحذيرية من الجيش اليوناني على مروحية تركية لإبعادها عن جزيرة في بحر إيجه
GMT 03:01 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانوصول مقاتلي المعارضة إلى الشمال بعد مغادرة دوما
GMT 02:59 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانالمتحدثة باسم ترامب تؤكد إقالة مولر من اختصاصات الرئيس
GMT 02:55 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانالأمن الباكستاني يعتقل ثلاثة إرهابيين ويصادر كمية من الأسلحة والمتفجرات
GMT 02:53 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانإسرائيل توسع منطقة الصيد في غزة إلى 9 أميال
ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
أرسل تعليقك