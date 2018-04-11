الأمن الباكستاني يعتقل ثلاثة إرهابيين ويصادر كمية من الأسلحة والمتفجرات

أحبطت قوات الأمن الباكستانية عملية إرهابية كبيرة من خلال تفكيك خلية إرهابية ومصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات في مقاطعة كورام القبلية شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن قوات الأمن نفذّت عملية دقيقة في مقاطعة كورام القبلية واعتقلت خلية إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين قاموا بتهريب كمية من الأسلحة والمتفجرات إلى هذه المقاطعة المحاذية للحدود مع أفغانستان وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في المنطقة.
وأضاف أن الخلية التي تم تفكيكها كانت مطلوبة لتورطها في تنفيذ ثلاثة عمليات إرهابية منها الهجوم الانتحاري الذي وقع في بارتشنار كبرى مدن مقاطعة كورام والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى العام الماضي.
وبيّن أن العملية جاءت في إطار عملية "رد الفساد" التي يقودها الجيش الباكستاني بالتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية لمكافحة الإرهاب
نقلا عن واس
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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