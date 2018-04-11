الأمن الباكستاني يعتقل ثلاثة إرهابيين ويصادر كمية من الأسلحة والمتفجرات

أحبطت قوات الأمن الباكستانية عملية إرهابية كبيرة من خلال تفكيك خلية إرهابية ومصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات في مقاطعة كورام القبلية شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن قوات الأمن نفذّت عملية دقيقة في مقاطعة كورام القبلية واعتقلت خلية إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين قاموا بتهريب كمية من الأسلحة والمتفجرات إلى هذه المقاطعة المحاذية للحدود مع أفغانستان وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في المنطقة.

وأضاف أن الخلية التي تم تفكيكها كانت مطلوبة لتورطها في تنفيذ ثلاثة عمليات إرهابية منها الهجوم الانتحاري الذي وقع في بارتشنار كبرى مدن مقاطعة كورام والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى العام الماضي.

وبيّن أن العملية جاءت في إطار عملية "رد الفساد" التي يقودها الجيش الباكستاني بالتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية لمكافحة الإرهاب

نقلا عن واس