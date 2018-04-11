إسرائيل توسع منطقة الصيد في غزة إلى 9 أميال

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، توسيع منطقة الصيد في جنوب قطاع غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة أميال اعتباراً من الثلاثاء وتستمر حوالي ثلاثة أشهر.
وزعم جيش الاحتلال أن تلك الخطوة تأتي لمساعدة قطاع غزة ومن شأنها خلق فرص عمل.
وجاءت الخطوة وفقاً ما ذكرته المواقع العبرية، عقب اجتماعات مشتركة بين ممثلين عن البحرية الإسرائيلية وممثلي جمعيات الصيد في غزة، ووزارة الزراعة الفلسطينية.
ويشهد القطاع أكثر المواجهات دموية في منطقة الحدود منذ حرب غزة عام 2014، حيث استشهد ما لا يقل عن 32 فلسطينياً وأصيب أكثر من 800 شخص منذ أواخر مارس (آذار)
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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