إسرائيل توسع منطقة الصيد في غزة إلى 9 أميال

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، توسيع منطقة الصيد في جنوب قطاع غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة أميال اعتباراً من الثلاثاء وتستمر حوالي ثلاثة أشهر.

وزعم جيش الاحتلال أن تلك الخطوة تأتي لمساعدة قطاع غزة ومن شأنها خلق فرص عمل.

وجاءت الخطوة وفقاً ما ذكرته المواقع العبرية، عقب اجتماعات مشتركة بين ممثلين عن البحرية الإسرائيلية وممثلي جمعيات الصيد في غزة، ووزارة الزراعة الفلسطينية.

ويشهد القطاع أكثر المواجهات دموية في منطقة الحدود منذ حرب غزة عام 2014، حيث استشهد ما لا يقل عن 32 فلسطينياً وأصيب أكثر من 800 شخص منذ أواخر مارس (آذار)