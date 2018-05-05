المقاومة اليمنية تعلن بدء العد التنازلى لمعركة تحرير مديريات الساحل الغربى

قال مصدر فى المقاومة الوطنية اليمنية إن آلاف المقاتلين المدربين من أفراد المقاومة تقدموا على عدة محاور بجبهة الساحل الغربي، مدعومين بتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة ومدرعات ومدافع وغطاء جوى بالتزامن مع توسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثى وقطع طرق إمداد الميليشيات من مفرق المخا-البرح.

وأشار المصدر - وفقا لقناة (سكا نيوز) الإخبارية الجمعة - إلى بدء العد التنازلى لمعركة تحرير ما تبقى من مديريات الساحل الغربى الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، ودحر المشروع الإيرانى الانقلابى فى اليمن واستعادة الدولة وما تبقى من مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

وكانت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، وبدعم من المقاومة "الجنوبية" و"التهامية"، قد بدأت عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربى لليمن باتجاه مفرق المخا والبرح غربى محافظة تعز.ش