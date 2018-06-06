سقوط قتلى من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية في الجوف

قتلى من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية بينهم المشرف الأمني بمديرية المتون "فيصل عبدين" بمواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة مزوية بمديرية المتون، في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن