البنتاغون يؤكد أنه لم ترده اي تقارير بعد عن أية خسائر نتيجة العمليات الأولى

أعلن البنتاغون أنه لم ترده اي تقارير بعد عن أية خسائر نتيجة العمليات الأولى ، وكانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا بدأت بتوجيه ضربات لسورية حيث سقطت عشرات الصواريخ على مناطق عدة في ريف دمشق وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي بدء العملية.