غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي بمديرية الجراحي و التحيتا، في محافظة الحديدة، غربي اليمن
GMT 02:31 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوسقوط قتلى من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية في الجوف
GMT 02:29 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوقوات الجيش اليمني، تحرر جبل الخرشة الإستراتيجي في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية
GMT 02:28 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوغارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في منطقة الجعملة بمديرية مجز في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 14:03 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يغادر العاصمة صنعاء بعد لقائه قيادات الحوثيين
GMT 00:46 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيومقتل 15 إرهابيًا بالعريش فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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