أعلن المرصد السوري عن سقوط 19 قتيلا في انفجار بمدينة إدلب

قُتل 19 شخصًا على الأقل اليوم إثر انفجار وقع في مدينة إدلب شمال غربي سورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجارأسفر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل بينهم 13 مدنيًا، مرشحًا ارتفاع عدد القتلى في ظل إصابة العشرات بجروح خطيرة وفقدانهم تحت الانقاض.

وأشار المرصد إلى أن الانفجار لم تعرف أسبابه بعد.