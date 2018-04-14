وزير الدفاع الأميركي يعلن استهداف الغارات الأميركية مصنعاً لسلاح السارين في حمص

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن الغارات استهدفت القواعد العسكرية التي استخدمت في الهجمات الكيمياوية في سوريا، مضيفاً: نبذل جهدنا لتفادي سقوط مدنيين خلال الضربات في سوريا.وأضاف وزير الدفاع الأميركي إن استمرار العمليات مرتبط باستخدام الأسد للكيمياوي مجدداً.

وقال البنتاغون إن الضربات طالت عدداً من المواقع المختلفة في سوريا، مضيفاً: استهدفنا مصنعاً لسلاح السارين في حمص.وأضاف: ضربنا مركزا علميا للأبحات السلاح الكيماوي في دمشق، مضيفاً دمرنا كافة الأهداف التي تم تحديدها والهجمات انتهت.