طيران التحالف يفتك قبل قليل بقائد حوثي كبير و18من مرافقيه في عملية استخباراتية ناجحة

أعلنت قوات الجيش ليل الأحد 20 مايو/أيار 2018م، مقتل أكثر من 18 مسلحا حوثياً بينهم قيادي في غارة للتحالف العربي بمحافظة الحديدة (غربي البلاد).

وأكدت مصادر أن «مقاتلات التحالف العربي، شنت غارة على تجمع لمليشيا الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة».

وأشار إلى أن «الغارة أسفرت عن مقتل 18 حوثياً بينهم القيادي مطهر يحيى حسين، وأصيب آخرين». وأوضح أن «القيادي مطهر هو مسؤول التجنيد للمليشيا في المنطقة».