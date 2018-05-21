طيران التحالف يفتك قبل قليل بقائد حوثي كبير و18من مرافقيه في عملية استخباراتية ناجحة

أعلنت قوات الجيش ليل الأحد 20 مايو/أيار 2018م، مقتل أكثر من 18 مسلحا حوثياً بينهم قيادي في غارة للتحالف العربي بمحافظة الحديدة (غربي البلاد).
وأكدت مصادر أن «مقاتلات التحالف العربي، شنت غارة على تجمع لمليشيا الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة».
وأشار إلى أن «الغارة أسفرت عن مقتل 18 حوثياً بينهم القيادي مطهر يحيى حسين، وأصيب آخرين». وأوضح أن «القيادي مطهر هو مسؤول التجنيد للمليشيا في المنطقة».
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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