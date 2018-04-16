فوز ميلو ديوكانوفيتش بالانتخابات الرئاسية بمونتنيجرو

فاز الرئيس الأسبق ميلو ديوكانوفيتش بالانتخابات الرئاسية في مونتنيجرو (الجبل الأسود )، ليصبح الرئيس الجديد للبلاد من الجولة الأولى.
وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات بمونتينيغرو، اليوم أن ميلو ديوكانوفيتش، مرشح الحزب الديموقراطي الاشتراكي الحاكم، لن يكون في حاجة إلى إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، وتأكد بعد الفرز النهائي لكل الأصوات حصوله على 8ر53 في المئة منها، ما يعادل 181 ألف صوت.
وأضافت أن المرشح المستقل ملادين بايانيتش، المنافس الأول لميلو ديوكانوفيتش، حصل على 5ر33 في المئة من الأصوات، ودراغينيا فوكسانوفيتش على 3ر8 في المئة، وماركو ميلاسيتش على 7ر2 في المئة ، وحازبي كالاتش 8ر0 في المئة، ودوبريلو دايديتش 4ر0 في المئة وفاسيلي ميليسكوفيتش على 4ر0 في المئة.
وكانت السلطات المونتنيغرية خصصت 1214 مركزا للاقتراع لاستقبال حوالي 533 ألف ناخب، من المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وشغل ديوكانوفيتش منصب رئيس الدولة لولاية واحدة من 1998 إلى 2003 كما شغل منصب رئيس الوزراء ست مرات منذ توليه المنصب للمرة الأولى عام 1991.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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