ناشطون في دمشق يتحدثون عن انفجارات وأعمدة دخان
GMT 02:12 2018 السبت ,14 إبريل / نيساندونالد ترامب الضربات سوف تستمر حتى ينتهي استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية
GMT 01:27 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان"الحرة" تعلن أن مسؤول أمريكي يؤكد أن قرارا بتوجيه ضربة ضد سورية قد اتخذ بشكل رسمي
GMT 18:53 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانقوات الدفاع الجوية الإسرائيلية تسقط طائرة إيرانية دون طيار فوق الأراضي الإسرائيلية
GMT 18:34 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالمؤبد لـ 21 شخصاً في انقلاب عسكري بتركيا عام 1997
GMT 18:31 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك