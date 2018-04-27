الجيش اليمني يصدّ هجوماً لمليشيا الحوثي جنوب شرق تعز

صدّ الجيش اليمني اليوم هجوماً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع الجيش اليمني جنوب شرق تعز.

وقال مصدر عسكري للموقع الرسمي للجيش "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش الوطني اليمني أفشلت هجوماً واسعاً شنته المليشيا الانقلابية على مواقعها في نقيل الصلو وقرى عزلة الشرف، وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من عناصر المليشيات".