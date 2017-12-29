قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم قبل قليل
GMT 20:18 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي
GMT 16:28 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالبوابة الحديدية
GMT 00:46 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يقتحم بلدة جيوس شمال قلقيلية
GMT 21:34 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل
GMT 21:32 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر مالك شرق رام الله
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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