مقتل عنصر من بعثة الأمم المتحدة في هجوم شمال مالي

قتل جندي من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) اليوم وأصيب نحو عشرة آخرين بجروح.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن جنديًا من البعثة قتل في تمبكتو إثر تبادل لإطلاق النار مع مهاجمين مجهولين، إضافة إلى إصابة نحو عشرة آخرين بجروح.
وكانت البعثة أعلنت في وقت سابق تعرض معسكرها في تمبكتو لهجوم كبير وواسع النطاق وأن الوضع بات تحت السيطرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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