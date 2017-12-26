قوات الاحتلال يقتحم مدينة دورا جنوب الخليل
GMT 00:25 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية
GMT 23:04 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات في بلدة رمانة قضاء جنين عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال
GMT 22:35 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم قبل قليل
GMT 22:14 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
GMT 21:58 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم قبل قليل
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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