قافلة المهاجرين تطالب ترامب بـالاحترام

حثّ ممثل عن قافلة المهاجرين، التي أغضبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، على احترام حقوق اللاجئين، متهماً إياه بمعاملتهم "بطريقة غير مسؤولة".

وقالت مديرة بويبلو سينو فرونتيراس، ايرينيو موخيكا: "سواء أحب أم لا، فنحن جزء من هذه القارة نفسها ولاجؤون لدينا حقوق. نحن نستحق الاحترام كبشر. وما نطلبه منه هو الاحترام".

والمنظمة غير الحكومية، إحدى منسقي القافلة التي تضم حوالي 1500 من سكان أمريكا الوسطى الذين يمرون حالياً عبر المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة.

وينحدر المشاركون، وبينهم عائلات بأكملها، من هندوراس وغواتيمالا وسلفادور.

ينوي بعض المشاركين في القافلة، زيارة أفراد العائلة في المكسيك، بينما سيحاول آخرون العبور إلى الولايات المتحدة.

وتنظم هذه القوافل منذ 2008 لجذب الانتباه إلى الصعوبات التي تواجه المهاجرين.

وانتقد ترامب القافلة على تويتر، متهماً المكسيك بالتراخي"عن منع الناس من التدفق إلى المكسيك عبر حدودهم الجنوبية، ومنها إلى الولايات المتحدة"