قافلة المهاجرين تطالب ترامب بـالاحترام

حثّ ممثل عن قافلة المهاجرين، التي أغضبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، على احترام حقوق اللاجئين، متهماً إياه بمعاملتهم "بطريقة غير مسؤولة".
وقالت مديرة بويبلو سينو فرونتيراس، ايرينيو موخيكا: "سواء أحب أم لا، فنحن جزء من هذه القارة نفسها ولاجؤون لدينا حقوق. نحن نستحق الاحترام كبشر. وما نطلبه منه هو الاحترام".
والمنظمة غير الحكومية، إحدى منسقي القافلة التي تضم حوالي 1500 من سكان أمريكا الوسطى الذين يمرون حالياً عبر المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة.
وينحدر المشاركون، وبينهم عائلات بأكملها، من هندوراس وغواتيمالا وسلفادور.
ينوي بعض المشاركين في القافلة، زيارة أفراد العائلة في المكسيك، بينما سيحاول آخرون العبور إلى الولايات المتحدة.
وتنظم هذه القوافل منذ 2008 لجذب الانتباه إلى الصعوبات التي تواجه المهاجرين.
وانتقد ترامب القافلة على تويتر، متهماً المكسيك بالتراخي"عن منع الناس من التدفق إلى المكسيك عبر حدودهم الجنوبية، ومنها إلى الولايات المتحدة"
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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